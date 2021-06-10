Морская часть первой нитки «Северного потока — 2» технически завершена. Об этом заявил оператор проекта Nоrd Stream 2 АG.

Теперь компания начнет пусконаладочные работы по заполнению трубопровода газом. Они начнутся уже 11 июня, сообщило РИА «Новости».

О завершении укладки первой нитки «Северного потока — 2» 4 июня заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, строительство второй нитки газопровода должно быть завершено в течение полутора-двух месяцев.

Общая мощность двух ниток «Северного потока — 2» после полного завершения строительства составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубопровод протянется от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против реализации российского проекта выступают США. Дело в том, что Штаты продвигают в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Поэтому американские власти совсем не заинтересованы в запуске «Северного потока — 2». Еще один противник газопровода — Украина. Она опасается остановки транзита российского газа через свою территорию, сообщала «Газета.ru».