Морпех оказался в госпитале после салюта на День Военно-морского флота в Североморске

«Во время салюта пострадавший находился в нижней части трибуны и действительно получил травму головы, но сейчас идет разбирательство, каким именно образом он оказался травмирован», — рассказали агентству в пресс-службе Северного флота.

Пострадавший сейчас в госпитале, а его состояние врачи оценивают как стабильное. Проверку проведут военные следственные органы. Они предполагают, что морпех мог пострадать от пиротехнических устройств.

В социальной сети «ВКонтакте» другой военнослужащий, который называет пострадавшего «братом» и «товарищем», написал на своей странице, что тот получил открытый перелом черепа и потерял много крови.

Парад и салют по случаю Дня Военно-морского флота России прошел в последнее воскресенье июля. В праздновании принял участие президент страны Владимир Путин.