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    27 июля 2020, 20:20

    Морпех оказался в госпитале после салюта на День Военно-морского флота в Североморске

    Мария Шагиахметова

    Морской пехотинец получил травму головы по время салюта в День Военно-морского флота. Он сидел на нижней трибуне. Теперь по факту военные следователи проведут проверку, сообщил «Интерфакс».

    «Во время салюта пострадавший находился в нижней части трибуны и действительно получил травму головы, но сейчас идет разбирательство, каким именно образом он оказался травмирован», — рассказали агентству в пресс-службе Северного флота.

    Пострадавший сейчас в госпитале, а его состояние врачи оценивают как стабильное. Проверку проведут военные следственные органы. Они предполагают, что морпех мог пострадать от пиротехнических устройств.

    В социальной сети «ВКонтакте» другой военнослужащий, который называет пострадавшего «братом» и «товарищем», написал на своей странице, что тот получил открытый перелом черепа и потерял много крови.

    Парад и салют по случаю Дня Военно-морского флота России прошел в последнее воскресенье июля. В праздновании принял участие президент страны Владимир Путин.

    Новости SMI.FM