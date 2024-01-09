Общество 09 января 2024, 17:43 Морозы вернутся в Петербург к концу недели

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Морозная погода ожидает жителей Санкт-Петербурга в конце текущей недели. Температура воздуха вернется к привычным минусовым отметкам, написал в своем Telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов, сообщил RT.

По прогнозам специалиста, максимальная температура воздуха днем 9 января достигнет +1 градуса. Оттепель будет кратковременной и продлится до четверга, 11 января.

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Колесов отметил, что уже с пятницы столбики термометров вновь опустятся до -15 градусов.