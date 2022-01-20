Морозы вернутся в Москву

В Москве и Московской области после небольшого похолодания снова наблюдается потепление. Но уже в начале следующей недели вернутся морозы. Кроме того, ожидаются скачки атмосферного давления, рассказал «360» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Сейчас приближается область низкого атмосферного давления. Москва, в частности, окажется на южной периферии этой области. Температура заметно повышается. Днем -2…-4, завтра тоже -4…-6. Однако погода заметно меняется», — отметил эксперт.

По прогнозу Вильфанда, атмосферное давление понизится примерно на 10 миллиметров ртутного столба. Увеличится облачность, уже сегодня к вечеру должен пойти снег. Ночью осадки станут более заметными, плюс возможно усиление ветра до 15 метров в секунду. Наиболее интенсивно снег будет идти в пятницу, давление упадет к 735 миллиметрам ртутного столба. В ночь на субботу осадки будут продолжаться. На это будет оказывать влияние область низкого давления, пояснил специалист.

«В субботу уже снег будет небольшой. В воскресенье — еще меньше. Начнет превалировать антициклональная погода в Москве, Подмосковье и сопредельных регионах. И к воскресенью по сравнению с пятницей давление поднимется сразу на 20-23 миллиметров ртутного столба», — отметил Вильфанд.

В воскресенье, а также первые дни новой рабочей недели ожидаются штилевая погода и начало похолодания. Во вторник уже прогнозируется температура ниже нормы на пару градусов. По оценке специалиста, это будет похоже на настоящую зимнюю погоду. Ночью мороз составит -10…-15 градусов, днем температура будет немного выше — -7…-12 градусов.