Морозы вернутся в Москву на следующей неделе

Ближайшие два дня в столице температура на несколько градусов превысит норму. Погода в эти дни будет дождливой с порывистым ветром. В ночь на среду холодный атмосферный фронт приблизится и превратит дождь в мокрый снег. К утру температура опустится ниже нуля, а на дорогах образуется гололедица.

«Далее погода возьмет курс на улучшение, и в период со среды до субботы включительно благодаря антициклону будет светить солнце, подсохнет — обойдется без осадков, но за счет продолжительных декабрьских ночей усилится выхолаживание приземного воздуха», — сказано в сообщении.

К утру наступят небольшие заморозки — термометр покажет от -3 до -8 градусов по Цельсию, однако днем немного потеплеет.

Однако в воскресенье пройдет атлантический циклон, который вновь прогонит холода.