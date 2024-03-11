Общество 11 марта 2024, 16:59 Морозы вернутся в Челябинскую область с 12 марта

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Похолодание со снегопадами ожидает жителей Челябинской области 12 и 13 марта, во вторник и в среду. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные регионального гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в ночь на 12 марта столбики термометров в отдельных районах опустятся до -26 градусов. Днем температура воздуха составит -9 градусов. В ночь на 13 марта мороз достигнет 24 градусов.

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Отмечается, что в эти дни в регионе ожидаются туманы, снег и гололедица на дорогах. Небольшое потепление придет в область в конце недели.