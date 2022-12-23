Общество 23 декабря 2022, 16:55 Морозы придут в Тулу к концу недели

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Похолодание ожидается в Туле уже к концу этой недели. Ледяные дожди сменят морозы, сообщила «Тульская служба новостей» со ссылкой на данные синоптиков центра погоды «Фобос».

Отмечается, что в ближайшие два дня столбики термометров в Центральной России будут показывать до +2 градусов тепла. В субботу и воскресенье ожидается снег, после чего в город и область придут морозы до -6 градусов.

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По данным синоптиков, морозы не продержатся долго.

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