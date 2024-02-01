Общество 01 февраля 2024, 14:53 Морозы придут в Омскую область на выходных

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Морозы ожидают жителей Омской области в начале февраля. Холоднее всего будет на предстоящих выходных, сообщил сайт gorod55.ru.

По прогнозам синоптиков, в пятницу ночью столбики термометров опустятся до -25 градусов. Днем воздух прогреется до -16 градусов.

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В субботу ночью, 3 февраля, температура воздуха в регионе составит -27 градусов. В этот день также прогнозируются небольшой снег, изморозь и гололедица, сообщил RT.