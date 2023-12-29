29 декабря 2023, 15:26
Морозы придут в Нижний Новгород в новогоднюю ночь
Морозная погода со снегопадом ожидает жителей Нижнего Новгорода вечером 31 декабря. Об этом сообщила начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева агентству «Время Н».
По словам синоптика, интенсивное вторжение арктического воздуха начнется буквально в последние часы перед новогодней ночью. Так, вечером 31 декабря столбики термометров понизятся до -15 градусов, а утром 1 января — до -20 градусов.
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Мокеева отметила, что на выходных в городе будет преобладать неустойчивая погода с осадками в виде снега, возможны метели.
Прогноз погоды
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