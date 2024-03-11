Общество 11 марта 2024, 17:23 Морозы придут в Курганскую область с 12 марта

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Резкое похолодание ожидает жителей Курганской области 12 и 13 марта, во вторник и в среду. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на официальный сайт регионального центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

По прогнозам синоптиков, днем 12 марта температура воздуха составит -8 градусов, вечером она упадет до -19 градусов. Ночью 13 марта столбики термометров опустятся до -27 градусов.

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Отмечается, что в эти дни в регионе ожидается облачная погода без осадков.