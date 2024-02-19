Общество 19 февраля 2024, 16:54 Морозы придут в Челябинскую область с 19 февраля

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Аномально холодная погода ожидает жителей Челябинской области на этой неделе, с 19 по 23 февраля. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу столицы региона.

По прогнозам синоптиков, столбики термометров в эти дни могут опуститься до -35 градусов. Среднесуточная температура воздуха будет ниже нормы на семь и более градусов.

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Отмечается, что из-за морозов 19 февраля дома остались ученики начальных классов городских учебных заведений.