Общество 04 декабря 2023, 09:59 Морозы ниже 50 градусов зафиксировали в нескольких районах Якутии Якутское УГМС сообщило о морозах ниже 50 градусов в ряде районов республики РИА «Новости»

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Сильные морозы ударили в Якутии в начале декабря. В трех районах региона уже зафиксировали температуру ниже 50 градусов. Данные об этом опубликовали в Telegram-канале областного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По информации на 06:00 по местному времени, пункты наблюдений ФГБУ «Якутское УГМС» зарегистрировали температуру -53 градуса в Оймяконе и Чурапче, -52 — в Бердигестяхе и Ытык-Кюеле.

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В Батамае, Амге, Верхоянске, Теплом Ключе, Хабардино, Покровске и Крест-Хальджае температура упала до -51 градуса. В Нюрбе и Охотском Перевозе зафиксировали -50 градусов.

Чуть выше температура была в Намцах, Усть-Моме, Усть-Нере и Верхневилюйске (-49 градусов), -48 градусов зарегистрировали в Сунтаре, -47 — в Усть-Мае, Усть-Миле и Вилюйске, -46°С было в населенном пункте Сангары.

По данным УГМС региона на 15:00 по местному времени, в Оймяконе зафиксировали -54 градуса мороза, -53 — в Верхоянске, -51 — в Усть-Моме и Чурапче и -50 — в Амге.