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    14 января 2021, 10:12

    Морозы до минус 40 градусов придут в Пермский край

    Полина Петрова

    Аномальные морозы ожидаются в Пермском крае в четверг, 14 января, пишет сайт URA.ru со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
    Морозы до минус 40 градусов придут в Пермский край

    «14 января местами по краю ожидается понижение температуры воздуха до минус 35-40 градусов», — уточнили в ведомстве.

    На следующий день, 15 января, температура воздуха ощутимо поднимется. Специалисты ГИС-центра Пермского классического университета отметили, что потепление продержится недолго. Оно затронет северные территории региона. Возможен снегопад, температура составит примерно минус 10-15 градусов.