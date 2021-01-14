Морозы до минус 40 градусов придут в Пермский край
Аномальные морозы ожидаются в Пермском крае в четверг, 14 января, пишет сайт URA.ru со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
«14 января местами по краю ожидается понижение температуры воздуха до минус 35-40 градусов», — уточнили в ведомстве.
На следующий день, 15 января, температура воздуха ощутимо поднимется. Специалисты ГИС-центра Пермского классического университета отметили, что потепление продержится недолго. Оно затронет северные территории региона. Возможен снегопад, температура составит примерно минус 10-15 градусов.