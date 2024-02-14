Общество 14 февраля 2024, 18:11 Морозы до -42 придут в Пермский край

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В четверг и пятницу, 15 и 16 февраля, в Пермский край придут сильные морозы. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на региональное министерство территориальной безопасности.

В регионе объявили штормовое предупреждение, потому что температура опустится до -42 градусов. Местных жителей призвали по возможности оставаться дома, не планировать длительные поездки на дальние расстояния, а дальнобойщикам — остановиться в пункте отдыха.

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