Общество 09 февраля 2024, 16:56 Морозы до -27 градусов ударят по Москве в предстоящую ночь Вильфанд пообещал москвичам в ночь на субботу морозы до -27 градусов РИА «Новости»

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В ночь с пятницы на субботу в Москве похолодает до -27 градусов. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Настоящая зима наступила в Москве. Завтра суперхолодная погода», — констатировал он.

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По словам синоптика, в эти выходные жителям столицы следует ожидать сильных морозов. По ночам температура будет колебаться от -24 до -22 градусов, по области даже до -27, что на 11 градусов ниже обычных значений. Днем также будет холодно: -13 до -11 градусов.

В субботу будет солнечно и без осадков, но морозно. В воскресенье температуры также будут крайне низкими. Ночью ожидается от -23 до -18, днем же потеплеет лишь до минус 7-9 градусов. В Московской области температура может упасть до -12 градусов.

В понедельник в столице пройдут ледяные дожди. При этом в городе немного потеплеет.