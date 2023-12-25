Общество 25 декабря 2023, 16:56 Морозы до -27 градусов придут в Свердловскую область в конце декабря

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Морозная погода с температурой воздуха до -27 градусов ожидает жителей Свердловской области в конце декабря. Об этом рассказала глава уральского Гидрометцентра Галина Шепоренко, сообщило Ura.ru.

По прогнозам синоптика, но Новый год погода в регионе будет умеренно-морозной. Так, столбики термометров на юге области опустятся до -20 градусов, на севере — до -27 градусов. При этом с 1 по 2 января придет потепление до нуля градусов, сообщил RT.

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Шепоренко отметила, что в январские праздники дневная температура воздуха будет колебаться от -13 до -8 градусов.