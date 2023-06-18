Общество 18 июня 2023, 21:38 Мороженое Mars, Bounty и Twix исчезнет из российских магазинов Mash: Мороженое Mars и Snickers перестанут производить в РФ из-за отсутствия оборудования Freepik

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Мороженое Mars, Snickers, Bounty и Twix может исчезнуть из российских магазинов. Об этом Telegram-каналу Mash рассказали в Союзе мороженщиков России.

Это связано с тем, что в стране нет необходимого оборудования. Западные компании Tetra Pak и GRAM свернули бизнес из России, а китайских или отечественных аналогов пока найти не удалось.

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Также в Союзе мороженщиков рассказали о ценах на это лакомство. Там утверждают, что они пока не вырастут. А вот объемы производства напротив увеличиваются. По сравнению с прошлым годом, эта цифра выросла на 2-3%. Всего в 2022 году произвели 467 тысяч тонн мороженого.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали признаки качественного мороженого. Оно плотное и легко откалывается. Мороженое также не должно быть деформированным, так как это означает, что в магазине или при доставке нарушали режима хранения.