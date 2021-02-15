Гидрометцентр предупредил о 20-градусных морозах в Москве

На этой неделе жителей центральной части России и Поволжья ждут аномальные морозы, сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В Москве по утрам будет –20 градусов.

С 15 февраля в Архангельской, Вологодской, Калужской, Кировской, Нижегородской, Смоленской, Тульской областях, Марий Эл, Чувашии и Ненецком автономном округе среднесуточные температуры будут на 7-12 градусов ниже нормы.

20 февраля аномальные холода ожидаются в Подмосковье, а также Тверской, Ярославской и Костромской областях. Там тоже будет до 12 градусов холоднее, чем обычно.

В Москве, по словам Вильфанда, каждый день будет морозным. В самый теплый день, 17 февраля, холодная аномалия достигнет пяти градусов.

В течение этой ночи в Москве ожидается до –26 градусов, по области будет до –29.

«Все ночи будут холодными. Днем совсем не жарко: в понедельник –12…–15, во вторник –12…–14, в среду около –10 градусов и так далее», — сообщил метеоролог.

«Но утром, когда все будут детей в школу провожать, будет –20 градусов», — отметил он.