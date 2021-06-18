Морковь и картофель в два раза подорожали в России

В России продолжается рост цен на продовольственные товары. С 8 по 15 июня он составил 0,12%. Сильнее всего подорожали морковь и картофель, с начала года их стоимость выросла практически на 100%.

За последнее время морковь выросла в цене на 10,2%, картофель чуть меньше — на 7%. Об этом сообщили в пресс-службе Росстата. При этом с начала года морковь подорожала в два раза — на 102,68%, а картофель — на 82,09%.

Подорожали в период с 8 по 15 июня и другие овощи. Стоимость капусты белокочанной стала выше на 4,4% (за 2021 год она подорожала на 67,72%), а лука — на 1,1%. Упали в цене огурцы — на 5,5% и помидоры — на 4,9%.

Эксперты Росстата заметили подорожание мясной продукции. Мясные консервы для детского питания подорожали на 0,92%, баранина — на 0,37%, свинина, колбасы, сосиски, сардельки — на 0,3%, говядина — на 0,16%. Рост продолжается на молочную продукцию. Маргарин вырос в цене на 0,57%, сметана — на 0,3%, сычужные сыры — на 0,16%.

За последнюю неделю россиянам стали дороже обходиться кондитерские изделия. За карамель приходится отдавать на 0,44% больше, чем до 8 июня. Изменились цены на шоколадные конфеты и печенье — +0,3% и +0,15% соответственно.