Морковь и яблоки подешевели в России

Стоимость моркови, лука, капусты и яблок снизилась в российских магазинах. Цены уменьшились в период с 19 по 25 октября по сравнению с предыдущей неделей, сообщил Росстат.

Согласно информации статистического ведомства, за неделю белокочанная капуста стала дешевле на 0,07%. Репчатый лук подешевел на 0,66%, цена на морковь снизилась на 0,13%, а на яблоки - на 1,12%.

При этом стоимость некоторой плодоовощной продукции наоборот увеличилась. В среднем цифры выросли на 1,8%. В течение недели цена на картофель выросла на 2,3%, на огурцы — на 11,37%, а на помидоры — на 7,16%.

Всего с начала года картофель в магазинах подорожал на 47,26%, капуста — на 86,27%, а лук — на 19,19%. Морковь стала обходиться дороже на 30,72%. Больше всего за это время подешевели огурцы — на 21,22%. Цены на помидоры снизились на 1,96%, а на яблоки — на 4,35%.

В период с 12 по 18 октября картофель подорожал на 3,62%, огурцы — на 14,26%, а помидоры стали стоить дороже на 9,92%. Тогда цена на капусту упала на 0,05%, лук подешевел на 0,9%, а морковь с яблоками — на 0,35% и 1,2% соответственно.