Общество 27 июля 2023, 14:39 Моряки из Нижегородской области спасли ребенка в Средиземном море

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Три нижегородских моряка, которые служат на теплоходе «Сормовский-3063», помогли выбраться из воды мальчику, тонувшему в Средиземном море. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на департамент внешних связей региона.

Вдоль побережья Алжира один из членов экипажа заметил человека за бортом и доложил об этом капитану судна. Матросы спустились к ребенку на шлюпке и подняли его на теплоход. Пострадавшего доставили в спасательно-координационный центр Алжира.

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В сообщении говорится, что жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.