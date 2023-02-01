Общество 01 февраля 2023, 13:17 Морякам-черноморцам передали подарки от «Вечерней Москвы»

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Коллектив редакции «ВМ» передал экипажу фрегата «Адмирал Эссен», недавно вернувшемуся с боевой службы, подарки. Для этого журналисты отправились прямиком в Севастополь, передала «Вечерняя Москва».

По словам заместителя главного редактора, шеф-редактора утреннего выпуска столичной «Вечерки» Алексея Зернакова, коллектив редакции старается помочь и бойцам на передовой, и морякам-черноморцам.

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Военнослужащим были вручены два современных электромагнитных ружья для борьбы с БПЛА, сказал он.

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