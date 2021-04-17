Моргенштерн высмеял обвинение в пропаганде наркотиков

Рэпер Моргенштерн прокомментировал у себя в Instagram обвинение в пропаганде наркотиков. Заведенное по этому поводу дело явно не расстроило исполнителя.

Он пошутил, что «суду и экспертам предстоит послушать очень много отличной музыки».

«Я уже вижу это картину: собрание, сидят полицейские, судья, какие-то еще юристы, лингвисты и слушают: „То, как ты трясешь этим, я не могу поверить...“» — посмеялся Моргенштерн.

Ранее против него было возбуждено дело за пропаганду наркотиков.

«Поводом для привлечения артиста к административной ответственности послужило заявление бывшего депутата от ЛДПР Дмитрия Носова, который пожаловался на клипы певца „Розовое вино-2“ и Family», — рассказал источник.

Адвокат рэпера Сергей Жорин заявил, что его подопечный не согласен с этими обвинениями. Он добавил, что по этому делу назначен комплекс экспертиз, в том числе и лингвистическая. В результате будет сделан вывод, есть ли в клипах и песнях исполнителя пропаганда наркотиков или нет.