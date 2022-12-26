26 декабря 2022, 13:45
Моргенштерн сообщил об отказе от алкоголя после проблем со здоровьем
Рэпер Моргенштерн заявил о проблемах со здоровьем из-за алкоголя
Российскому рэп-исполнителю Алишеру Моргенштерну (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) придется навсегда отказаться от потребления алкоголя, поскольку пагубное пристрастие сказалось на его здоровье. Об этом исполнитель сообщил в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).
Рэпер рассказал подписчикам, что вынужден сейчас принимать антибиотики, поскольку алкоголь ударила по его печени.
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«Первые три-четыре дня был ад: я практически не спал, кошмары, параличи — кто шарит, тот понимает, насколько это трудный период. Плюс понизился иммунитет на фоне всего этого, у меня еще поднялась температура, нашли какую-то болячку», — написал он.
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Моргенштерн признался, что не пьет горячительное уже шестой день и уже чувствует «перерождение».
«Иду на поправку, появились кубики, похудел на четыре килограмма, мощно начала работать голова. Я смотрю на себя в запое, и думаю, чел, ты тупой. Короче, молодежь, я вас агитирую не бухать», — заключил он.
Ранее заслуженный спасатель России Александр Гофштейн предупредил россиян о последствиях распития алкоголя на морозе. Этот вопрос особенно актуален в преддверии новогодних праздников. Эксперт подчеркнул, что в состоянии алкогольного опьянения на улице происходит спазм сосудов и ухудшается кровообращение.
Моргенштерн
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