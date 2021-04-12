Моргенштерн пожертвовал благотворительному фонду 666 тысяч

Популярный рэпер Моргенштерн сделал пожертвование благотворительному фонду «Наставничество». Изначально певец не хотел делать это публично, но его пример рассказал об акции большому количеству людей. Об этом заявил сайт kp.ru.

«Вчера было сделано крупнеи шее за всю историю акции „День Заботы“ пожертвование от частного лица. Наш герои разрешил опубликовать его имя! Известныи рэпер Моргенштерн пожертвовал 666 тысяч 666 рублей на развитие проекта „Наставничество“ в республике Башкортостан. Алишер, мы просто безгранично вам благодарны и очень ценим то, что вам не все равно», — поделились работники организации на своей официальной странице.

Часть людей оказались недовольны той суммой, которую прислал музыкант, потому что увидели здесь насмешку и дьявольские коннотации. Однако в фонде не заметили ничего странного в таком переводе и поблагодарили исполнителя за оказанную поддержку.