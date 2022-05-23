Моргенштерн обжаловал решение о внесении его в список иностранных агентов

Представитель рэпера Алишера Моргенштерна* обжаловал решение о внесении музыканта Минюстом России в список иностранных агентов в Замоскворецком суде Москвы. Адвокат Сергей Жорин сообщил, что артист попросил суд исключить его из данного списка.

«Алишер* является деятелем культуры и искусства, политическую деятельность не осуществляет, а потому не может быть признан лицом, выполняющим функции иностранного агента. Соответствующее решение Министерства юстиции РФ считаем незаконным и подлежащем отмене, оно обжаловано нами в Замоскворецком районном суде Москвы, который уже зарегистрировал исковое заявление музыканта, — рассказал ТАСС юрист.

Сторона артиста попросила исключить его из перечня физических лиц, которые выполняют функции иноагента. В иске представителя репера говорится, что работы в сфере искусства, культуры, а также здравоохранения, науки, профилактики и охраны здоровья граждан, социальной поддержки, соцподдержки инвалидов и ряде других сфер не относится к политической деятельности.

Жорин напомнил, что его клиент — музыкальный исполнитель, он занимается творческой деятельностью. Моргенштерн* никогда не был членом какой-либо политической партии, не участвовал в конкурсах на занятие государственных должностей, не состоял на государственной или муниципальной службе, не избирался на какие-либо должности в органах государственной власти или органах местного самоуправления. Об этом сказано в исковом заявлении, с которым ознакомилось агентство.

Моргенштерн* попал в список иноагентов в начале мая.

*Алишер Моргенштерн по решению Минюста РФ вошел в список иностранных агентов.