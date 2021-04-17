Моргенштерн не согласился с обвинением в пропаганде наркотиков

Рэпер Моргенштерн отрицает обвинения в пропаганде наркотиков в своих клипах. Его позицию озвучил адвокат Сергей Жорин. Об этом сообщил ТАСС.

«Наша официальная позиция заключается в том, что никакой пропаганды наркотиков нет в произведениях Моргенштерна», — рассказал Жорин.

Он добавил, что по этому делу назначен комплекс экспертиз, в том числе и лингвистическая. В результате будет сделан вывод, есть ли в клипах и песнях исполнителя пропаганда наркотиков или нет.

Ранее в Москве против рэпера Моргенштерна возбудили дело за пропаганду наркотиков. По этой статье музыканту грозит штраф в размере миллиона рублей.

Инициатор дела, бывший депутат Госдумы Дмитрий Носов, отметил, что жесткое наказание для рэпера может стать ярким звоночком другим исполнителям. Собеседник обратил внимание, что это будет сигнал другим исполнителям, что границы переходить нельзя, когда тебя слушают дети. По словам Носова, если раньше такое слушали 14-летние подростки, то песни Моргенштерна впитывают в себя семилетние дети, которые только учатся, как следует разговаривать.

В марте Носов записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросил обратить внимание на Моргенштерна, который, по мнению экс-парламентария, перешел грань.