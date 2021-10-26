Представляющий интересы музыканта Алишера Моргенштерна адвокат Сергей Жорин заявил, что его подзащитный готов прийти в Следственный комитет для дачи объяснений по поводу слов о праздновании Дня Победы. Об этом он заявил в беседе с РИА «Новости».

Жорин добавил, что музыкант явится для дачи объяснений по повестке. Пока официального вызова из Следственного комитета не было.

«Безусловно, необходимо прийти и дать объяснения. Мы сделаем это, как только нас вызовут», — подчеркнул Жорин.

Адвокат подчеркнул, что, по его мнению никакого, состава преступления в словах Моргенштерна не было.

«Он не призывал отменить праздник, просто выражал непонимание», — пояснил Сергей Жорин. Защитник музыканта напомнил, что Моргенштерн уже принес свои извинения. кроме того, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил только о моральной ответственности.

Моргенштерн в интервью Ксении Собчак заявил, что не понимает ни смысла празднования Дня Победы, ни для чего на торжественные мероприятия тратят большие деньги. После публикации видео в Следственный комитет обратилась ветеранская организация с просьбой оценить слова музыканта. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку, чтобы понять, нет ли в скандальном заявлении исполнителя нарушения действующего законодательства.

Прокомментировал слова Моргенштерна пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он посоветовал исполнителю и другим молодым людям пообщаться с бабушками, дедушками или ветеранами, чтобы они рассказали о важности Дня Победы для страны.