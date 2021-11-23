Морг Тольятти проверят после сообщений о специальной порче тел

В Сети появились сообщения о том, что в тольяттинском морге специально портят трупы, если родственники умерших отказываются платить за их хранение, которое должно быть бесплатным. Следователи и прокуроры начали проверять эту информацию.

Авторы сообщений о ситуации в морге рассказали, что тела также специально кладут к батареям в случае отказа от платного бальзамирования.

«По поручению прокурора области Сергея Берижицкого прокурором Тольятти с привлечением специалистов контролирующих органов организована проверка деятельности тольяттинского отдела государственного бюджетного учреждения здравоохранения», — сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

К проверке также подключились специалисты центрального межрайонного следственного отдела Тольятти СУ СК России по региону. Следователям и прокурорам предстоит выяснить все обстоятельства того, что происходит в морге.

В областном бюро судебно-медицинской экспертизы, в чьем ведении находится тольяттинский морг, никаких комментариев по этому случаю не дали — руководство учреждения сейчас беседует с представителями СК и прокуратуры.