Морепродукты проверят во Владивостоке из-за водорослей со смертоносным ядом

Приморская межобластная ветеринарная лаборатория проведет исследование качества морепродуктов, которые получают в Амурском заливе во Владивостоке. Такая необходимость вызвана сообщениями об обнаружении большого количества микроводорослей, которые вырабатывают опасные фитотоксины. Об этом сообщил представитель управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

«В управление Россельхознадзора <…> поступило обращение от Центра мониторинга вредоносных микроводорослей Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского ДВО РАН по факту обнаружения в водах побережья Приморского края микроводорослей, которые продуцируют опасные фитотоксины», — заявили в управлении РИА «Новости».

По данным ведомства, на территории Амурского залива добывают мидии, устрицы, мактры, анадары. В ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» (МВЛ), которая подчиняется Россельхознадзору, есть нужное оборудование и методики для проверки наличия опасных фитотоксинов, которые вырабатываются микроводорослями.

Приморская МВЛ готова сделать необходимы лабораторные испытания, чтобы обеспечить безопасность и качество морепродуктов. Управление направит материалы в прокуратуру Приморского края, чтобы согласовать и провести внеплановые проверки по выявленным фактам.

В конце прошлого месяца руководитель Центра мониторинга вредоносных микроводорослей Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского Дальневосточного отделения РАН Татьяна Орлова заявила агентству, что впервые ученые нашли в водах Амурского залива микроводоросли, которые выделяют смертоносный нейропаралитический яд.