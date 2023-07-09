Общество 09 июля 2023, 17:45 Море от ума. Отдыхающих в Анапе не остановил даже шторм Туристы в Анапе продолжили купаться в море, несмотря на штормовое предупреждение

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Отдыхающие в Анапе не испугались мощного шторма на Черном море и продолжили купаться, несмотря на запрет со стороны властей курортного города. Видео появилось в социальных сетях.

На опубликованных кадрах многие отдыхающие плавали, несмотря на мощные волны и опасность донного течения. Многие из них находились на берегу с детьми, а вдали в море был хорошо виден огромный смерч.

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Мощный ливень обрушился на Краснодарский край в последние два дня. В Сочи вода начала подтапливать первые этажи некоторых домов и сносить припаркованные автомобили.

Власти Анапы сообщали, что в город в июле прибыли более 155 тысяч туристов. В администрации отметили, что протяженность пляжей составляет свыше 40 километров, поэтому места для купания и загорания хватит всем желающим.

Ранее волна выбросила на берег в Сочи двух дельфинов, очевидцы и работники пляжа помогли морским обитателям вернуться в родную среду.