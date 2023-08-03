Эксклюзив 03 августа 2023, 19:34 «Мордовия стала первой». Беременных перестанут склонять к аборту Глава фонда «Женщины за жизнь» Москвитина: число абортов в Мордовии снизилось на 42% РИА «Новости»

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Мордовия стала первым российским регионом, где за пропаганду абортов ввели штрафы. Новый закон появился в рамках проекта «Здравствуй, мама!». Глава благотворительного фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина рассказала «360» о реализации проекта в республике.

Она пояснила, что законопроект о запрете пропаганды абортов стал продолжением проекта «Здравствуй, мама», который направлен на охрану материнства и профилактику абортов. Он представляет собой переобучение врачей, в которое вошел новый регламент общения с будущими мамами в Республике Мордовия.

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«Теперь врач в женской консультации на первом приеме говорит беременной посетительнице: „Поздравляю, вы — будущая мама!“. Женщина получает буклеты обо всех мерах социальной поддержки семей с детьми, крестильный набор от епархии и детское „приданое“. Так, за полтора года эти меры привели к снижению числа абортов в республике на 42%», — сказала Москвитина.

По ее словам, данной темой практически никто не занимался в России, поэтому Мордовия стала первой.

«Благодаря проекту „Здравствуй, мама“ мы защитили со стороны медицинского сообщества права женщин, ожидающих ребенка. На решение беременной могут повлиять близкие, друзья или знакомые, поэтому мы выступали за то, чтобы она принимала решение о сохранении ребенка сама. В итоге на уровне региона приняли закон о запрете склонять женщин к абортам. Теперь мы ждем его масштабирования по всей стране через постановление Правительства РФ», — резюмировала Москвитина.

По новому закону штрафы за пропаганду абортов в Мордовии будут составлять от пяти до 10 тысяч рублей для физических лиц, а для юридических — от 100 до 200 тысяч рублей, уточнил RT.