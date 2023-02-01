Общество 01 февраля 2023, 10:58 Мораторий на закон о госзакупках предложили ввести в России до конца СВО Матвиенко предложила наложить мораторий на закон о госзакупках до конца спецоперации РИА «Новости»

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с предложением наложить мораторий на закон о госзакупках. По ее мнению, это необходимо, чтобы дать возможность быстрее осваивать средства, сообщил ТАСС.

Матвиенко отметила, что мораторий следовало бы наложить до окончания спецоперации. По ее словам, сенаторы обратятся в правительство по этому вопросу.

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«Я бы предложила с учетом нынешних условий, новой реальности, в которой мы живем, не цепляться за какие-то догмы», — добавила она, выступая на заседании Совфеда.

По ее словам, мораторий на закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» даст возможность осваивать средства в более быстром темпе.

Регионам нужно дать право в ускоренном режиме принимать решения о начале строительства инфраструктурных, социальных и других объектов, подчеркнула она.