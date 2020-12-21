Мораторий на введение курортного сбора продлили еще на год в Крыму

«Утро.ру» уточнило, что решение о переносе объясняется большим количеством обращений от представителей турбизнеса. По данным издания, их обеспокоило несвоевременность введения дополнительных платежей для отдыхающих. Отмечается, что из-за распространения коронавируса количество туристов существенно снизилось.

«До начала взимания курортного сбора необходимо провести ряд мероприятий. В том числе отработать механизм по легализации деятельности физлиц, осуществляющих оказание услуг временного размещения, обеспечение временного проживания, сдачу жилых и нежилых помещений в наем в курортных регионах», — говорится в пояснительной записке.