Мораторий на рост тарифов ЖКХ предложили ввести в России

Депутаты заявили о необходимости введения моратория на повышение оплаты коммунальных услуг. Законопроект о тарифах ЖКХ они внесут на рассмотрение в Госдуму в понедельник, 21 февраля.

«Предлагается установить с 1 июля по 31 декабря 2022 года мораторий на повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в период распространения новой коронавирусной инфекции», — заявили авторы документа.

Текст законопроекта опубликовал в своем Telegram-канале замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Депутаты напомнили, что тарифы традиционно повышают с 1 июля. При этом, по их словам, пандемия вызвала кризис, который привел к резкому сокращению реальных располагаемых доходов россиян. Многие жители страны остались без работы, к тому же ситуацию усложняет инфляция.

«В период пандемии граждане несут дополнительные издержки в виде повышенных счетов за коммунальные услуги в связи с длительных нахождением дома», — подчеркнули авторы законопроекта.

Депутаты планируют внести документ о введении моратория на рассмотрение в Госдуму 21 февраля.