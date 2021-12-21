Мораторий на проверки винодельческой продукции не будут продлевать в России

Минсельхоз решил не продлевать мораторий на проверки импортной винодельческой продукции. До конца года производители должны были сменить свои контрэтикетки.

Мораторий на проверки импортного вина не станут продлевать после 31 декабря, сообщила газета «Известия» со ссылкой на Минсельхоз. Согласно новым правилам, виноделам требовалось заменить контрэтикетку, то есть поменять надпись «шампанское» на «игристое вино».

Также необходимо было заново пройти сертификацию в связи с изменением вида алкогольного напитка. Позже Минфин, Минсельхоз и Росалкогольрегулирование пояснили, что производители могут не проходить повторную сертификацию, если они не меняли состав своей продукции.

Компании уже сменили маркировку напитков. В частности, это сделали Moët & Chandon, Ladoga и Luding group. Как заявил гендиректор Франко-российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский, изменение надписи не скажется на стоимости спиртного. Не произойдет изменений и для покупателей, так как они чаще всего не обращают внимания на контрэтикетку.