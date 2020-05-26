Мораторий на пени за неуплату коммуналки попросили отменить в России

По его словам, запрет на начисление пени за коммуналку необходимо снять в ближайшее время. Маневич отметил, что за апрель 2020 года платежи за электричество снизились на 7%, а прирост долгов составил 11 миллиардов рублей. В ситуации с тепловой энергией ситуация еще хуже: платежи снизились на 12%, а долги выросли до 16 миллиардов рублей.

Если так пойдет и дальше, то до конца года энергетические компании потеряют от 600 до 700 миллиардов рублей. Такой исход событий поставит под угрозу стабильность энерго- и теплоснабжения в России. Он предложил оставить этот мораторий для предприятий малого и среднего бизнеса.

В министерстве идею об отмене запрета на пени включили в план важнейших действий для поддержки предприятий электроэнергетики.

В начале апреля премьер-министр России Михаил Мишустин ввел мораторий на штрафы за долги по уплате коммунальных услуг до конца года. Эту меру правительство приняло, чтобы поддержать людей на фоне пандемии коронавируса.