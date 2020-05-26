    26 мая 2020, 07:52

    Мораторий на пени за неуплату коммуналки попросили отменить в России

    Андрей Иванов

    Россияне, возможно, не будут платить пени за неуплату услуг ЖКХ весь год. Минэнерго России предложило отменить этот мораторий уже со следующей недели. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на заместителя министра энергетики Юрия Маневича.
    Мораторий на пени за неуплату коммуналки попросили отменить в России

    По его словам, запрет на начисление пени за коммуналку необходимо снять в ближайшее время. Маневич отметил, что за апрель 2020 года платежи за электричество снизились на 7%, а прирост долгов составил 11 миллиардов рублей. В ситуации с тепловой энергией ситуация еще хуже: платежи снизились на 12%, а долги выросли до 16 миллиардов рублей.

    Если так пойдет и дальше, то до конца года энергетические компании потеряют от 600 до 700 миллиардов рублей. Такой исход событий поставит под угрозу стабильность энерго- и теплоснабжения в России. Он предложил оставить этот мораторий для предприятий малого и среднего бизнеса.

    В министерстве идею об отмене запрета на пени включили в план важнейших действий для поддержки предприятий электроэнергетики.

    В начале апреля премьер-министр России Михаил Мишустин ввел мораторий на штрафы за долги по уплате коммунальных услуг до конца года. Эту меру правительство приняло, чтобы поддержать людей на фоне пандемии коронавируса.