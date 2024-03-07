Общество 07 марта 2024, 11:45 Монумент «Солдат и Матрос» отреставрируют в Севастополе к 9 мая

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Реставрация монумента «Солдат и Матрос» стартовала на мысе Хрустальном в Севастополе. Работы планируют завершить к 9 мая, сообщило агентство SevastopolMedia со ссылкой на соцсети главы города Михаила Развожаева.

Отмечается, что специалисты отреставрируют фигуры солдата и матроса, внутренние помещения, Вечный огонь, смотровую площадку. Сквер, прилегающий к монументу, благоустроят новыми пешеходными дорожками и подсветкой, сообщил RT.

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«Реставрировать медные фигуры Солдата и Матроса планируют на месте, при помощи переносного оборудования и установки строительных инвентарных лесов, реставрация других элементов уже будет проходить в условиях мастерской», — отметил Развожаев.