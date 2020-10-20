Монумент погибшим в борьбе с коронавирусом медикам появится в Петербурге
В Санкт-Петербурге появится памятник, который будет посвящен медикам, погибшим в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил «ПолитЭксперт» со ссылкой на местные СМИ.
«Русская планета» отметила, что об установке монумента рассказал губернатор Северной столицы Александр Беглов. По его словам, в условиях пандемии медработники стоят на передовой борьбы с COVID-19 и являются героями нашего времени. Отмечается, что сейчас власти города ищут место, где можно было бы поставить скульптуру.