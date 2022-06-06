Монтаж уникального модульного фасада начали в ЖК «Береговой»

В настоящее время в ЖК на Москве-реке ведется монтаж первого пускового комплекса. Уникальный модульный фасад из стекла и анодированного алюминия «Главстрой» производит самостоятельно. Общая площадь фасада составляет 150 000 квадратных метров.

Создатели разрабатывали фасад так, чтобы он создавал эффект течения реки. Архитектурный рисунок создавали с помощью кода с паттернами волн. Именно соотношение алюминиевых и стеклянных поверхностей создает такой эффект.

Фасадные блоки собирают на производстве из анодированного алюминиевого профиля и закаленного стекла высокой прочности. Готовые блоки привозят на объект в специальной упаковке, защищающей их от повреждения при транспортировке. На строительной площадке их нужно только смонтировать, и это позволяет увеличить скорость фасадных работ в несколько раз по сравнению с другими технологиями.

Затем фасадные модули поднимают на этаж и монтируют изнутри помещения на предварительно подготовленные кронштейны из особо прочного антикоррозийного сплава. Высота модуля равна высоте этажа и соответствует расстоянию между этажными перекрытиями. Стыковку элементов друг с другом также выполняют изнутри здания. Такая технология не требует возведения строительных лесов и позволяет проводить монтажные работы в любую погоду.

«Главстрой» создал научную лабораторию, в которую вошли специалисты компании, эксперты в сфере архитектуры, фасадного проектирования и производства, строительства, дизайна для того, чтобы подготовить это фасадное решение. Стандартизация инженерной конструкции внешних модулей при проектировании обеспечила контроль в процессе изготовления и высокое качество сборки на производстве.

ЖК «Береговой» — это архитектурный комплекс из трех домов, состоящих из 30 секций высотой от восьми до 27 этажей. Архитектурная студия «Арт-группа Камень», представила концепцию экстерьера «Берегового», согласно которой ЖК продолжает тему эстетики городов у воды. Как река всегда находится в движении, так и рисунок фасадов «Берегового» меняется снизу вверх, от одного здания к другому, напоминая поверхность реки.

«Береговой» — один из самых масштабных проектов, связанных с городской программой развития Москвы-реки и набережных. Проект станет частью единого маршрута для прогулок и отдыха длиной 246 километров вдоль прибрежной линии Москвы-реки. Набережная вдоль жилого квартала «Береговой» — это парковое пространство, визуально поддерживающее строгую архитектуру комплекса и являющееся ее логическим продолжением.

Прибрежный променад станет новой точкой притяжения для жителей района. Он даст толчок для развития рекреационной инфраструктуры и туристической функции территорий. Здесь будут расположены пешеходные, беговые и велодорожки, уютные смотровые площадки с видом на Москву-реку и Москва-Сити.