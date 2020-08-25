Монсон: в США должна быть бесплатная медицина

«В США должна быть бесплатная медицина. Мой сын отучился на врача. Он заплатил за медицинское образование безумные деньги. Это сумасшествие», — обозначил спортсмен.

Он заметил, что сейчас в Америке вновь набирают популярность левые взгляды, представители которых опираются на феминизм, продвижение ЛГБТ и борьбу с традиционными ценностями.