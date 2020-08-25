Монсон: в США должна быть бесплатная медицина
Боец смешанных единоборств Джеф Монсон пришел к выводу, что Штаты должны перенять систему медицинского страхования у РФ. Это позволит получать гражданам США бесплатную медицинскую помощь, передает РИА ФАН.
«В США должна быть бесплатная медицина. Мой сын отучился на врача. Он заплатил за медицинское образование безумные деньги. Это сумасшествие», — обозначил спортсмен.
Он заметил, что сейчас в Америке вновь набирают популярность левые взгляды, представители которых опираются на феминизм, продвижение ЛГБТ и борьбу с традиционными ценностями.