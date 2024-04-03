Общество 03 апреля 2024, 13:39 Mono-Stil: 41% опрошенных россиянок любят наряжаться в «леопардовые» вещи

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Аналитики компании Mono-Stil провели опрос и выяснили, как россиянки оценивают «леопардовые» вещи. Такой стиль предпочитают 41% респонденток, сообщила «Газета.ru».

Еще 22% участниц отметили, что настороженно относятся к звериным принтам из-за страха перейти меру. А вот 16% считают анималистичные сумочки и серьги вульгарными.

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Лишь 3% любят облачаться в «леопард» с ног до головы. Одежда со сплошным рисунком занимает треть гардероба у 22% опрошенных.