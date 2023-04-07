Общество 07 апреля 2023, 23:50 МОНИКИ стал лауреатом премии в сфере медицинского образования благодаря справочнику для врачей

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Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени Владимирского стал лауреатом премии в сфере медицинского образования. Более 20 врачей МОНИКИ написали справочник по беременности для практикующих медиков и студентов.

«Глядя на своих детей, я понимаю, что сегодня хочется не читать книжки, а смотреть. Поэтому идея возникла - скомбинировать все самое важное в виде текста и все, что можно посмотреть в виде комментариев и позиции эксперта по этому вопросу», — сообщил замдиректора по образовательной деятельности МОНИКИ Татьяна Чернявская.

Справочник создали для гинекологов, терапевтов, эндокринологов и кардиологов. Его авторы не собираются останавливаться на достигнутом. Следующее издание серии, посвященное инфекционным заболеваниям, подготовят к выпуску уже этой весной. А пока новый справочник по ведению беременности доступен всем желающим в онлайн-формате.

Награждение произошло во время конференции «Неделя медицинского образования». В ней поучаствовали более 10 тысяч участников и 119 образовательных организаций.

В рамках недели четыре дня проходили семинары, конференции и обсуждение образовательных тенденций.

«В первый день, 3 апреля, мы награждали лучших из лучших преподавателей, которые создавали учебно-методические материалы. В течение года на этот конкурс присылается порядка 300 работ из различных вузов, из различных регионов, и комиссия оценивает эти работы», — сообщила проректор по учебно-воспитательной работе первого МГМУ имени Сеченова Татьяна Литвинова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье заработала программа переподготовки педиатров. Врачи могут усовершенствовать навыки, поделиться опытом и справиться с профессиональным выгоранием.

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