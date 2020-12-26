Монеточка вышла замуж

Выступающая под псевдонимом Монеточка российская певица Елизавета Гырдымова сообщила, что вышла замуж. На своей странице в Instagram она опубликовала фотографию своей руки и руки супруга с обручальными кольцами.

«Сегодня я вышла замуж», — говорится в подписи к фотографии.

Как сообщило Ura.ru, на кольцах выгравирована надпись love is blind («любовь слепа»). Судя по снимку, фото делали в где-то на юге. По мнению фанатов, молодожены находятся Сочи, где певица купила дом.

Несмотря на то, что имени своего избранника Монеточка не афишировала, журналисты издания Е1 со ссылкой на пиарщика артистки сообщили, что мужем стал ее продюсер Виктор Исаев.

РИА ФАН напомнило, что Елизавета Гырдымова прославилась еще в подростковом возрасте, выкладывая свои песни в открытом доступе в интернет. Тогда все треки она писала только под фортепиано. Массовая популярность к ней пришла после выхода альбома «Раскраски для взрослых» в 2018 году.