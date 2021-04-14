Монахини из Среднеуральского женского монастыря разъехались по России

Духовенство, которое выселили из Среднеуральского женского монастыря, разместится во временных местах проживания по территории России. От заселения в санаторий «Остров сокровищ» они отказались. Об этом Ura.ru рассказал адвокат Павел Бабиков.

«Они не доверяют властям. Люди предложили свою помощь. Монахини временно разместятся в предоставленных благотворителями жилищах по всей России — не только в Екатеринбурге, но и в Москве, Краснодарском крае, других регионах России», — сообщил Бабиков.

Он отметил, что монастырь покинули примерно 200 человек. Среди них были монахини и паства бывшего схиигумена Сергия.

Митрополит заявил, что для того, чтобы вернуться к церковной службе, монахини должны покаяться за приверженность Сергию в письменном виде. Адвокат подчеркнул, что свердловский Арбитражный суд пока не принял решение о передаче религиозной общины Екатеринбургской епархии.