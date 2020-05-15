Монах Троице-Сергиевой лавры игумен Ферапонт скончался от коронавируса

Игумен Ферапонт (Апполонов) скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Он был насельником Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

Как сообщает РИА «Новости», смерть священника наступила 15 мая. Об этом сообщила рабочая группа по координации деятельности церковных учреждений.

Согласно информации с сайта монастыря, Игумен Ферапонт (мирское имя Игорь Юрьевич Апполонов — прим. ред.) родился 4 декабря 1959 года в подмосковном Королеве. В 1996 году его приняли в братию Троице-Сергиевой Лавры. Он принял монашество с именем Ферапонт, в честь преподобного Ферапонта Белозерского. В 2010 году его возвели в игумена.

Отмечается, что в Лавре монах нес различные послушания. Он трудился в Архиерейской гостинице, в издательском отделе Лавры и паломническом центре. Он был духовником многих богомольцев.

«Он был поистине смиренным и кротким монахом. За христианскую кротость его любили многие братия и паломники, а теперь его добродетель станет известна всем», — сказано на сайте.

Ранее стало известно, что глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован в одну из московских больниц. У священника подозревают коронавирус.