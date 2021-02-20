Монах из Петербурга разбил лицо прихожанке

Полицейские приступили к поискам священнослужителя, который ударил 63-летнюю женщину по лицу на территории Коневского монастыря. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на источник.

Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы. Она рассказала про нападение в монастыре. Несколько дней назад на территории подворья на нее набросился монах в рясе и ударил кулаком по лицу.

Полицейские ищут мужчину. Причины происшествия неизвестны.

Ранее жену заподозрили в нападении на смотрителя маяка Толбухин в Кронштадте. Женщина работала техником на маяке. Мужчина попал в медицинское учреждение. Его состояние после нападения оценивалось как тяжелое.