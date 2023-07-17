Эксклюзив 17 июля 2023, 18:00 Момент падения Су-25 в Ейске попал на видео Появилось видео падения самолета Су-25 неподалеку от пляжа в Ейске

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Самолет Су-25 рухнул близ пляжной зоны в Ейске Краснодарского края. В распоряжении «360» появилось видео с моментом падения штурмовика.

На кадрах видно, как самолет на низкой высоте летел над водной гладью, после чего стремительно рухнул носом вниз. Пилот успел катапультироваться из кабины, на помощь к нему кинулись спасатели.

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Телеканал РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник сообщил, что пилот погиб в воде. Его пытались экстренно реанимировать в карете скорой помощи, но усилия медиков оказались тщетны. При этом очевидцы ЧП сообщали «360», что пилоту оказали необходимую помощь, но он находился в очень тяжелом состоянии.

РИА «Новости» сообщало, что причиной катастрофы мог стать отказ двигателя. Известно, что пилот выполнял учебно-тренировочный полет. Официальной версии падения штурмовика пока не озвучивали.