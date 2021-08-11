Молоку предрекли подорожание до конца года

Исполнительный директор Молочного союза России Людмила Маницкая рассказала «Ридусу»,что за последний год себестоимость молока выросла на 20%. До конца года она может вырасти еще больше.

Если в начале этого года закупочная цена молока составляла 26,5 рублей за килограмм без учета НДС, то сейчас она составляет около 30 рублей.

«Цены поднимаются из года в год, ощутимее всего к осени, и не только на величину общей инфляции. Прогноз по осени плавный, по нашим ощущениям может дойти до 31 рубля за килограмм без учета НДС», — рассказала Маницкая.

Разумеется, это влияет на цены для конечного потребителя.

Маницкая пояснила, что цены на молоко растут по ряду причин. Во-первых, из-за пандемии дорожают корма для животных, которые российские производители покупают из-за границы.

«Львиную долю из перечня затрат составляют корма. В кормах — премиксы. А в премиксах — витамины. 80% сырьевых компонентов не производятся в России, а импортируются. И все это дорожает, в том числе из- за пандемийных ограничений и срывов. Производители премиксов столкнулись с подорожанием витаминов на 30−100%, а биотина — на все 200%, и в свою очередь, из-за этого многие участники кормового рынка вынужденно повысили цены в среднем на 30% и выше», — пояснила специалист.

Кроме того, влияют и энергозатраты. Сельхозпроизводители вынуждены покупать электроэнергию по нерегулируемым ценам. А цены на электроэнергию тоже продолжают расти.