Россиян предупредили о возможном подорожании молока на 10–15%

Экосбор может стать причиной подорожания молока на 10–15% из-за экосбора, считают в отрасли. Изготовители напитков и продуктов питания обратились в правительство с просьбой пересмотреть часть положений уже одобренной Концепции расширенной ответственности производителей (РОП) за утилизацию тары.

С 1 января 2022 года от производителей будет требоваться утилизировать всю упаковку, сообщила газета «Известия». Те, кто не выполнит норматив, заплатят экосбор по двойному тарифу.

Бизнес попросил эту меру пересмотреть. С такой просьбой к главе правительства Михаилу Мишустину в письме обратились представители Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Как считают компании, эти правила слишком жесткие. Они также утверждают, что нигде в мире не практикуют аналогичных мер.

Сейчас финансовая нагрузка за утилизацию упаковки ложится на плечи граждан, рассказали изданию в аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко. В Московской ТПП уверены, что требования по экосбору могут обернуться резким ростом цен на молоко. Господдержку на повышение продуктивности отрасль будет вынуждена направить на оплату утилизации упаковки.

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